Bankeinweihung mit Gesang in Reichenbach

Reichenbach. Einen festlichen Rahmen verlieh Sopranistin Christine Hechler einer Bankeinweihung am Schützenhaus im Schachert in Reichenbach mit ihrem Gesangsbeitrag „Ave Maria“ von Bach/Gounod. In winterlicher Atmosphäre und bei Fackelbeleuchtung wurde eine weitere Ruhebank durch den Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) installiert. Unter erschwerten Bedingungen, es war schon dunkel, musste Philipp Degenhardt das Spenderschild anbringen, was mit Unterstützung weitere Verschönerungsvereinsmitglieder und Beleuchtung gelang. „Bankmanager“ und Ehrenvorsitzender des VVR, Albrecht Kaffenberger, begrüßte neben dem Spenderehepaar Steffen Lehrian und Anja Krämer, die Gästeschar und dankte allen, die zur Einrichtung der Bank beigetragen hatten. Sein Dank galt auch dem Schützenverein Reichenbach mit dessen Vorsitzendem Lothar Pöselt, der die Aktion ermöglicht hatte, sowie Christine Hechler für ihren gesanglichen Beitrag. Steffen Lehrian hieß die Gäste ebenfalls willkommen und erläuterte, dass er bei einem Fest des Schützenvereins die herrliche Aussicht von dem Platz im Schachert auf Reichenbach und auf sein Haus im Wohngebiet „Am Grünen Baum“ entdeckt und die Aufstellung einer Bank beschlossen hatte. Nach dem Lied von Christine Hechler lud des Ehepaar Lehrian-Krämer zu warmen Getränken und einem Imbiss unter dem Vordach des Schützenhauses ein. koe/Bild: koe

© Walter Koepff