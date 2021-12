Reichenbach. Ausgediente Weihnachtsbäume werden am Samstag, 8. Januar 2022, ab 8 Uhr eingesammelt, wenn sie an den Grundstückszugängen liegen. Über eine Spende für die Teamkasse freuen sich die Fußballerinnen. Am selben Samstag findet die Papiersammlung der Fußballer statt. Das Papier sollte gebündelt und geschnürt am Grundstückszugang bereitliegen. red

