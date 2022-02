Bäume stürzten auf die Straße

Gadernheim. Die Stürme in der Region halten die Feuerwehren weiter auf Trab. In der Nacht auf Montag mussten die freiwilligen Helfer von Gadernheim um 3.48 ausrücken. Durch die starken Windböen war ein größerer Ast abgebrochen und auf die Straße gefallen. „Dieser wurde durch uns zerkleinert und beiseite geräumt, so dass die Straße nach kurzer Zeit wieder frei war“, teilten die Feuerwehrleute mit.

Im Anschluss habe die Einsatzabteilung vorsorglich einige am Wald liegende Straßen kontrolliert, aber keine weiteren Sturmschäden festgestellt. Nach ca. 40 Minuten war der Einsatz beendet.

