Bäckerei in Reichenbach mit Messer überfallen

Reichenbach. Ein unbekannter Täter hat am Dienstag eine Bäckerei an der Nibelungenstraße in Reichenbach überfallen. Wie die Polizei Südhessen mitteilt, betrat er gegen 12.50 Uhr die Bäckereifiliale, nahm ein zum Verkauf an der Theke angebotenes Messer in die Hand und forderte die 37-jährige Angestellte zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Die Frau ging auf die Forderung des Kriminellen demnach nicht ein und griff zum Telefon. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Unbekannte, der die Filiale bereits vor der Tat mehrfach betrat, ist etwa 1,90 Meter groß und kräftig. Er hat seitlich rasierte, blonde Haare. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter Telefon 06252/7060 melden.