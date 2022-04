Autofahrerin überschlägt sich bei Reichelsheim-Beerfurth

Reichelsheim-Beerfurth. Aus bislang unbekannter Ursache verlor eine 66 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Bergstraße am Mittwoch (06.04.), gegen 13.15 Uhr, in der Siegfriedstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und schob dieses auf einen davor befindlichen Wohnanhänger, welcher wiederum ein weiteres geparktes Auto touchierte.

Die 66-Jährige überschlug sich mit ihrem Fahrzeug, konnte sich aber nach dem Unfall selbst aus dem Auto befreien, wie die Polizei berichtet. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von insgesamt mindestens 50 000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Strecke bis gegen 15.15 Uhr voll gesperrt werden.