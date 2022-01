Auto touchierte Wohnhaus

Reichenbach. Ein Verkehrsunfall in der Nibelungenstraße hat am Samstag die Reichenbacher Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Brandschützer mitteilen, touchierte ein auf der Bundesstraße 47 fahrendes Fahrzeug an einer baulichen Engstelle ein anderes Fahrzeug – und ein an die Straße grenzendes Wohngebäude.

„Die Polizei und der Rettungsdienst waren bereits vor Ort und ließen die Feuerwehr nachträglich alarmieren“ heißt auf der Facebookseite der freiwilligen Helfer. Durch die Feuerwehrleute seien im Anschluss noch lose Dachziegel am Wohngebäude sowie Verunreinigungen auf der Fahrbahn beseitigt worden. red