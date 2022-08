Auto prallt in Lautertal gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Lautertal. Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist in Lautertal mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall am Donnerstagabend im Kreis Bergstraße sei der 33 Jahre alte Beifahrer aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Der Fahrer sei ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer vom Ortsteil Dirlammen aus in Richtung Meiches unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Wagen dann aus zunächst unklarer Ursache nach links von der Straße ab. Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.