Ausstellung über Lamborghinis

Elmshausen. Im Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen gibt es ab morgen (Sonntag) eine Sonderausstellung „60 Jahre Lamborghini“. Eröffnet wird die Schau um 12 Uhr. Sie ist bis zum 25. Juni jeweils sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Am 23. und 30. April sowie am 7. Mai steht Angelo Caldone zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bensheimer Schriftstellerin Tanja Gitta Sattler, stellt ihre Bücher vor und gibt Leseproben zu jeder vollen Stunde. Außerdem gibt es unter anderem Kaffee und Kuchen. red