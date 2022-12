Ausstellung mit altem Spielzeug in Gadernheim

Gadernheim. Morgen (Sonntag) beginnt um 16 Uhr der schon zur Tradition gewordene musikalische Adventsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Gadernheim. Der evangelische Posaunenchor, der neue Projektchor der Gemeinde sowie Kirchenvorsteher werden die Besucher mit Musik, Texten und Gedichten in Adventsstimmung versetzen. Im Anschluss gibt es Glühwein und Bratwurst.

In der Zeit von 14 bis 19 Uhr ist außerdem im Gemeindehaus die Ausstellung „Spielzeug der 50er und 60er Jahre und davor“ zu sehen. Dazu werden noch Beiträge gesucht. red

Info: Kontakt: Peter Elbert (Tel.: 06254 / 7679), die Anlieferung der Stücke ist am heutigen Samstag, 10. Dezember, zwischen 14 und 16 Uhr möglich.