Ausflug für Lautertaler Kinder und Jugendliche nach Tripsdrill

Lautertal. Mit einer guten Botschaft für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde wartet Lautertals Jugendpflegerin Aster Walter auf. Während der Herbstferien plant sie mit weiteren Betreuern am kommenden Dienstag, 12. Oktober mit maximal 40 Kindern ab sechs Jahren und Jugendlichen einen ganztägigen Busausflug in den Freizeit- und Erlebnispark Tripsdrill. Dort warten 100 Attraktionen darauf, von den Ausflüglern entdeckt zu werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldeschluss ist morgen

Start ist um 8 Uhr an der Bushaltestelle Marktplatz in Reichenbach in Richtung Bensheim. Im Bus gilt Maskenpflicht. Die Rückkehr nach Reichenbach ist für 18.30 Uhr geplant. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Der Zutritt für bestimmte Bereiche ist nur nach der 3 G-Regel und mit Schüler- oder Kinderausweis oder Ähnlichem möglich.

Kinder über 14 Jahren dürfen in einer Kleingruppe allein durch den Park laufen. Dafür ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich, die bei Anmeldung per E-Mail zugeschickt wird. fred