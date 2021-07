Am 26. September fällt die Entscheidung für den 41-jährigen Sven Wingerter aus Wald-Michelbach, der jüngst als DGB-Kreisvorsitzender wiedergewählt wurde und in der Hauptstadt die Nachfolge der Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht antreten will. Auch im Bundestag möchte er die Verbindung an die kleinteiligen Strukturen der Heimat nicht kappen.

Er kenne die Sorgen und Probleme in

...