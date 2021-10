Auf der Suche nach geeigneten Orten für den Naturwald

Lautertal. Im Rahmen ihrer Recherchen zum Thema Naturwald in Lautertal hat sich die Fraktion der Lautertaler Grünen vor Ort von Dirk Dins beraten lassen, der im Auftrag des Forstamts den Lautertaler Wald betreut. Hierbei seien ihnen mehrere Bereiche vorgestellt worden, welche als geeignet eingeschätzt wurden, schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung. Zunächst berät der Umweltausschuss der Gemeinde die Waldstrategien, bevor die Gemeindevertretung darüber befindet. Grüne, SPD und CDU haben Anträge zum Waldschutz eingereicht. Naturwälder sind Bereiche, die nicht forstwirtschaftlich genutzt werden.

Befragt, welche Gebiete er im Lautertal für geeignet einschätzt, um Naturwald auszuweisen, stellte Dins den Grünen drei Bereiche in Reichenbach, Raidelbach und Gadernheim vor. Zuerst traf man sich im südwestlichen Felsbergwald in Reichenbach. Hessen-Forst hatte der Gemeinde Lautertal schon vor etwa zehn Jahren die Etablierung eines Naturwalds im Naturschutzgebiet Felsberg angetragen. Die Gemeinde hatte seinerzeit diesen Gedanken aber nicht weiter verfolgt.

Dins hierzu: „Wenn nun von der Gemeinde gewünscht, greifen wir das Thema gerne wieder auf. Wesentliches Kriterium für die Ausweisung von Naturwald als Kompensationsmaßnahme ist, dass es sich um über 120 Jahre alte Laubholzbestände handelt mit einem ordentlichen Dichtstand. Eine dauerhafte Erhaltung sollte möglich sein.“ Im Felsbergwald gebe es solche Bestände.

Felsberg ist ein wichtiges Habitat

Ob die Naturwaldeignung des Waldes im Felsberg auch etwas mit dem Naturschutzgebietsstatus zu tun hat, wollte Fraktionsvorsitzender Frank Maus wissen, mit Blick auf eine Petition des Naturschutzbundes (Nabu), die eine ähnliche inhaltliche Argumentation zeigt. Förster Dins präzisierte dazu: „Es ist unzweifelhaft, dass der Felsbergwald einen Schutzstatus von europäischem Rang genießt.“ Er sei mit seinen Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwäldern ein wichtiges Habitat und daher auch als Natura-2000-Schutzgebiet klassifiziert. Allein das unterstreiche die Schutz- und Pflegebedürftigkeit dieses Waldes.

Der Westhang des Felsberges sei bei weitem nicht so touristisch überlaufen wie das Felsenmeer selbst: „Uns ist es zusätzlich gelungen, dort so vorsichtig zu agieren, dass der Altwaldbestand auch einen gesunden, aufwachsenden Unterbau aufweist. Dies geschah ohne Anpflanzungen, also durch natürliche Sukzession. Licht und Schatten sind in einem gesunden Gleichgewicht.“

Bei ihrem Rundkurs durch den Gemeindewald legte die Gruppe einen Stop an der Mittelpunktschule Gadernheim ein, von wo aus sich ein Überblick über den Heidenbergwald ergibt. Dort hatte Hessen-Forst aus Gründen der Verkehrssicherung im Frühjahr 2021 mehrere Buchen aufgrund massiver Trockenschäden fällen lassen, was zu Unmut in der Bevölkerung führte, erinnerte Kreistagsmitglied Udo Rutkowski. „Im oberen Teil des Heidenbergwaldes befindet sich ein Altbuchenbestand im Alter von über 180 Jahren. Wir erachten auch dieses Gebiet für interessant für die Ausweisung als Naturwald“, sagte er. Dort werde es auch nicht so sehr zu Spaziergängen genutzt wie im unteren Teil, da es keine befestigten Wege gibt.

Verzicht auf Maschineneinsätze

„Leider gibt es dort viele absterbende Bäume“, fuhr Rutkowski fort. Dieser Waldbereich werde sich, wenn nicht forstlich eingegriffen wird, zu einem totholz-reichen Altholzbestand mit hohem Zerfallspotenzial entwickeln; eine neue junge Waldschicht habe sich durch natürliche Verjüngung in großen Bereichen bereits etabliert. Denkbar sei hier, auf Maschineneinsätze zu verzichten und diesen Waldbereich sich selbst zu überlassen.

Auch am Rauhenstein sieht Hessen-Forst geeignete Gebiete für Naturwald. An einigen Stellen sei der felsenkiesige Boden trocken, weshalb die Buchenbestände nicht so stark ausfielen wie die meisten anderen Bestände des Lautertaler Gemeindewaldes. „Im Rauhenstein lassen wir auch einen Teil der käfergeschädigten Fichtenwälder stehen, so dass wir dort teilweise schon naturwaldähnliche Strukturen haben“ erklärte Dins.

Angesprochen auf die Frage der Aufforstung am Rauhenstein stellte Förster Dins der Gruppe eine Jungwaldparzelle in direkter Nachbarschaft zum Totwald vor. „Hier haben wir nichts nachgepflanzt. Trotzdem sehen sie hier einen gesunden Buchen-Nachwuchswald. Das zeigt uns, wie effektiv die natürliche Verjüngung funktionieren kann, wenn der Wald intakt ist“, sagte er. Das schone auch den Haushalt der Gemeinde. Dort, wo durch Schäden größere Freiflächen entstanden sind, solle aber aufgeforstet werden.

Dins referierte auch über die Situation auf Landesebene: „Die Landesregierung Hessens hat in Kooperation mit Hessen-Forst im Staatswald zehn Prozent Naturwald ausgewiesen. Die Sinnhaftigkeit von Naturwald wurde von den großen Parteien bereits erkannt. Wir hätten vielleicht etwas weniger ausgewiesen, unterstützen Naturwald jedoch.“

Auch in Lautertal gebe es schon staatlichen Naturwald. Er befindet sich unter anderem in der Nähe des Hofgutes Hohenstein. red