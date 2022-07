Auch Mieter können Energie erzeugen

Wer seine Abhängigkeit vom Strommarkt reduzieren will, hat die Möglichkeit, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. Wer eine Mietwohnung hat, kann immerhin mit einer Kleinstanlage auf dem Balkon etwas Strom selbst erzeugen. Diese Anlagen werden einfach mit einer Steckdose verbunden.

Eine Photovoltaikanlage für das Dach wird heute üblicherweise so betrieben, dass der damit erzeugte Strom vorrangig im Haus verbraucht wird. Ein Überschuss wird ins öffentliche Netz eingespeist. Das sei normalerweise problemlos möglich, sagte Philipp Meister. In Einzelfällen hätten die Netzbetreiber aber auch schon die Einspeisung abgelehnt, weil die Netze nicht dafür ausreichten.

Ob sich der Bau einer Anlage lohne, sei aus dem Solarkataster des Landes Hessen ersichtlich. Die Daten seien allerdings rund sieben Jahre alt, so dass Neubauten dort nicht erfasst seien. Rund ein Drittel des benötigten Stroms könne über eine Photovoltaikanlage selbst produziert werden. Die Menge ist begrenzt, weil Stromverbraucher nicht immer nur dann eingeschaltet sind, wenn die Sonne scheint.

Wer den Eigenanteil steigern will, muss daher zusätzlich einen Stromspeicher anschaffen. Dann seien Werte bis zu 80 Prozent möglich, so Meister.Wer in einem energieeffizienten Haus wohnt, der sollte dann aufpassen, riet der Experte. Die Neigung sei dann groß, sich nicht mehr um den Energieverbrauch zu kümmern. Meister empfahl, den Stromzähler regelmäßig abzulesen und den Verbrauch zu dokumentieren. Das sei auch über Smartphone-Apps möglich, in die man die Werte eintrage. Die Apps erinnerten auch daran, den Ablesezeitpunkt nicht zu vergessen.

Heizkosten sparen könne man über elektrische Thermostate an den Heizkörpern. Diese ließen sich so programmieren, dass die Temperatur in den Wohnräumen abgesenkt werde, wenn zum Beispiel tagsüber niemand zu Hause sei. Wichtig sei auch die Kontrolle der Strom- und Gaslieferverträge. Auf dem Markt gebe es viele Anbieter, sodass es sich lohne, regelmäßig zu prüfen, ob man mit einem Wechsel Geld sparen könne. tm