Lautern. Der KMB-Bauhofservice plant in der Straße Am Lustgarten in Lautern heute (Montag) Arbeiten. Es soll umfangreich am dortigen Hang gearbeitet werden, geplant sind unter anderem Rückschnitte von Bäumen und Sträuchern.

Die Arbeiten werden erledigt, wenn es das Wetter zulässt, es also nicht regnet. Die Straße wird dafür kurzzeitig gesperrt. Der Anwohnerverkehr soll so gering wie möglich beeinträchtigt werden, teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung weiter mit. red