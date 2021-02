  Arbeiten am Rathaus in Elmshausen gehen weiter

Elmshausen. Kein Christo-Nachfolger war am Elmshäuser Rathaus am Werk. Die fast komplette Verhüllung signalisiert allerdings, dass die Arbeiten an dem altehrwürdigen Gebäude weitergehen. Zurzeit wird das Fachwerk grundlegend saniert, da Feuchtigkeit in Form von Schnee und Spritzwasser der dicht vorbeifahrenden Fahrzeuge dem Gebälk derart zugesetzt haben, dass die unteren Bereiche der Holzkonstruktion ausgetauscht werden müssen.

AdUnit urban-intext1

Zurzeit ist man vor allem im Inneren des Gebäudes mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Das Dach wurde mit einer Plane abgedeckt, da die Ziegel ausgetauscht werden. Vorher gilt es noch einige marode Dachbalken zu ersetzen. In etwa drei Wochen, so war von Ortsvorsteher Walter Kirschbaum zu erfahren, soll auch das Türmchen renoviert werden. Dazu müsse das Baugerüst erweitert werden. Kirschbaum hofft, dass die für die Arbeiten veranschlagten 380 000 Euro eingehalten werden können. koe/Bild: koe