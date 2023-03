Anregungen für die Lautertaler Gemeindeverwaltung

Lautertal. Die Gemeinde Lautertal hat ein Beschwerdemanagement auf ihrer Internet-Seite eingebunden. Wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt, können Beschwerden, Kritik, aber auch Anregungen auf diesem Weg direkt an die Verwaltung gegeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Geben Sie uns bitte Nachricht, wenn Ihnen in unserer Gemeinde etwas negativ aufgefallen ist oder wir als Verwaltung Anlass zur Kritik gegeben haben – oder wenn Ihnen etwas eingefallen ist, was Lautertal besser machen könnte“, heißt es dazu weiter. Anregungen, Anfragen, Kritiken und Beschwerden seien absolut willkommen. „Nur so kann unsere Verwaltung und unsere Gemeinde besser werden.“ red

Info: lautertal.de/rathaus- uebersicht.html