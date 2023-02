Anmeldung der Kann-Kinder in Lautertal

Lautertal. Die Anmeldung der sogenannten Kann-Kinder oder Antragskinder (geboren in der Zeit vom 2. Juli 2017 bis zum 1. Juli 2018) zum Schuljahr 2023/24 an den Lautertaler Schulen findet in der Zeit vom 6. bis zum 10. Februar statt.

Die Erziehungsberechtigten können sich einen Vorstellungstermin geben lassen. Über die Einschulung entscheidet die Schulleitung nach Feststellung der Schulfähigkeit. red

Info: Felsenmeerschule Reichenbach: Tel.: 06254 / 581 Grundschule Elmshausen: Tel.: 06251 / 39306 Mittelpunktschule Gadernheim: Tel.: 06254 / 379830