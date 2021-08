Anita Krauß stellt in Elmshausen Aquarelle aus

Elmshausen. Der Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen (Nibelungenstraße 50) macht auf eine Ausstellung aufmerksam, die vom 29. August bis zum 2. Oktober in seinen Räumen stattfindet. Künstlerin Anita Krauß zeigt unter der Überschrift „Fantasiewelten“ Bilder in AquarellMischtechnik. Die Vernissage ist auf den 29. August, Sonntag, 16 Uhr, terminiert. Die Werkschau ist nach der Eröffnung sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos sind bei Galeristin Karin Wissig (Telefon: 0172/1329539) erhältlich. red

