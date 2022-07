Angler laden zum Teichfest ein

Lautertal. Der Angelsportverein Lautertal wurde vor 46 Jahren von elf Angelfreunden gegründet. Im Rahmen des Jubiläumsjahres „50 Jahre Lautertal“, plant er ein großes Teichfest. Am heutigen Samstag, 9. Juli, ab 11 Uhr wollen die Mitglieder die Besucher mit Grillgut, Kaffee und Kuchen sowie musikalischer Unterstützung durch den „singenden Landwirt“, Gerhard Pfeifer verwöhnen.

Geräucherte Forellen werden zum Verkauf angeboten. Als Höhepunkt wird Flammlachs über einer Feuerschale frisch zubereitet, heißt es in der Ankündigung. Für das junge Publikum wird eine Rallye und Kinderschminken angeboten. Rund um den See gibt es viele Sitzplätze zum Verweilen.

Die Gründung war zum damaligen Zeitpunkt ein besonderes Wagnis, da die Angelfreunde nicht mal ein Gewässer hatten. Angler zeichnet besonders die „Geduld“ aus. Dies führte nach vielen Verhandlungen, Planungen und Rückschlägen am Ende doch zum Erfolg. 1979 gelang es den Angelfreunden, den See mit 1200 Quadratmeter Wasseroberfläche und 5000 Quadratmeter Grundstück zu erwerben.

Engagierter Verein

Das Anwesen des Vereins befindet sich in der Nähe der Lautertaler Ortsteile Gadernheim und Raidelbach und trägt den klangvollen Namen „Silbersee“. Viel Arbeit wurde investiert und heute besitzt der Verein eine kleine „Attraktion“ mit liebevoll gepflegter Grünanlage, die einen unverzichtbaren Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz darstellt. „Dies ist dem hohen Maß an Idealismus und Einsatzbereitschaft der Vereinsmitglieder zu verdanken“, heißt es in der Einladung vom Angelsportverein.

Die Reinhaltung des Gewässers, ein gesunder Fischbesatz, sowie die Abwehr und Bekämpfung schädlicher Einflüsse für das Gewässer und seine Umgebung seien die Grundlage des Vereins. Besonderes Augenmerk gelte außerdem der Jugendarbeit. Es werde eine sinnvolle Freizeitgestaltung angeboten und die Jugendlichen lernten den respektvollen Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt.

Insbesondere das Wissen um die verschiedenen Fischarten, deren Lebensräume und die ideale Teichbesetzung für ein ökologisches Gleichgewicht, stehen auf dem „Lehrplan“. Gerätekunde und Gesetzeskunde, aber auch gemeinsame Ausflüge runden das Programm zur Jugendarbeit ab, das von engagierten Vereinsmitgliedern betreut und umgesetzt wird. red