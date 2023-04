Andreas Heun heute in Lautern

Lautern. Bürgermeister Andreas Heun ist heute (Samstag) im Rahmen seines Wahlkampfes in Lautern unterwegs. Heun hat sich für den um 9 Uhr an der Festhalle beginnenden Grenzgang angesagt. Anschließend will er Hausbesuche unternehmen. Morgen (Sonntag) wird Heun ab 13 Uhr beim TSV Gadernheim zu Gast sein.

Für Freitag, 28. April, lädt Heun dann zu einem Bürgergespräch und Stammtisch ins Gasthaus Zum Odenwald für 19.30 Uhr ein. Bei gutem Wetter steht bereits ab 17.30 Uhr Boulespielen auf dem Bouleplatz in Schannenbach auf dem Programm. red