Reichenbach. Morgen (Sonntag) ist in der evangelischen Kirche Reichenbach ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst zum Gedenken an die Verstorbenen. Der Posaunenchor der Gemeinde wird sich am Programm beteiligen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab 14 Uhr ist eine Andacht auf dem Friedhof in Reichenbach. In der Friedhofskapelle Elmshausen wird in einem Gottesdienst ab 15 Uhr der Toten gedacht. red