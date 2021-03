Beedenkirchen. Nach den beiden digitalen Lautertaler Passionsandachten aus den Kirchen in Reichenbach und Gadernheim wird die dritte Andacht am heutigen Mittwoch, 24. März, ab 19.30 Uhr in Beedenkirchen mit Pfarrer Reinald Engelbrecht in Präsenz gefeiert.

Der nächste Gottesdienst in der Beedenkircher Kirche ist dann turnusgemäß am kommenden Sonntag, 28. März. Die Feier beginnt um 11 Uhr. red