Ampel auf der Nibelungenstraße in Elmshausen

Elmshausen. An der Nibelungenstraße in Elmshausen wird in Höhe des Wohngebiets Langenmarkstein ab Montag, 4. Oktober, eine Böschung abgesichert. Für die Arbeiten wird die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt.

Auch der Geh- und Radweg in Richtung Bensheim wird in Höhe der Baustelle nicht nutzbar sein. Für Fußgänger und Radfahrer werden an den Ampeln Überwege eingerichtet.

Mit dem Aufbau der Baustelle wird bereits am Donnerstag, 30. September, begonnen werden, heißt es in der Mitteilung weiter. red