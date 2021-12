Am Sportplatz im Unterdorf funkte es

Reichenbach. Dass Elmshäuser und Reichenbacher durchaus gut zusammen harmonieren können, beweisen die aus Elmshausen stammende Ingrid, geborene Bauer und Philipp Degenhardt seit 60 Jahren. Das im Reichenbacher Oberdorf wohnende Ehepaar kann heute (29. Dezember) diamantene Hochzeit feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kennengelernt hatten sich die beiden am 13. September 1959 auf dem TSV-Sportplatz im Unterdorf, wo Philipp für die Blau-Weißen dem runden Leder nachjagte. Dort hieß er, da er Motorradfahrer war, „der Kleine mit der Adler“ – nach der Motorradmarke. Der Hochzeitstermin kurz vor Ende des Jahres 1961 ist der Wehrpflicht geschuldet, die Philipp Degenhardt damals ableistete. Die beiden waren das letzte Brautpaar, das Bürgermeister Peter Bessinger in seiner Amtszeit traute.

Der Bräutigam hatte bei der Destag in Reichenbach Industriekaufmann gelernt und war 15 Jahre bei diesem Steinbetrieb angestellt. Es folgten Tätigkeiten bei Siemens in Bensheim und bei Merck in Darmstadt, wo er bis zur Rente als EDV-Kaufmann tätig war. Seine Ehefrau war viele Jahre in verschiedenen Haushalten tätig.

Zusammen die Welt bereits

Dem TSV Reichenbach trat Philipp Degenhardt bereits als Zehnjähriger bei – mit einem monatlichen Beitrag von zehn Pfennigen für die Versicherung, wie sich Degenhardt erinnerte. Mit 15 Jahren wurde er offiziell im Verein aufgenommen. Dort hatte er zunächst geturnt und Leichtathletik betrieben. Als Fußballspieler war er erst in der Jugendmannschaft und später in der zweiten Mannschaft aktiv. Im Spielmannszug des TSV hatte er fast alle Instrumente bedient und war stellvertretender Tambourmajor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seine musikalischen Ambitionen verlagerte er ab 1972 in Richtung Gesang beim Männergesangverein Eintracht Reichenbach. Diesem Chor gehört er heute noch an. Anfang der 70er Jahre trat er beim damaligen Vorsitzenden Dieter Oster den örtlichen Vogelschützern bei, wo er mehrere Jahre die Kassenführung übernahm oder bei den Festen mithalf. Dort organisierte er über 20 Jahre lang viele gelungene Vereinsausflüge. Die dabei entstandenen Diaserien und Filme führte er bei den Familienabenden vor.

Motorsportlich war Degenhardt ebenfalls interessiert und startete für den OMC Reichenbach bei Auto Rallyes und Motocross-Fahrten. Dabei verunglückte er und es drohte der Verlust eines Beines. Mit viel Edelstahl und -schrauben gelang es, das Bein zu retten und ein Jahr später saß Degenhardt wieder auf dem Motorrad. Die damals eingesetzten Metallteile führt er heute noch gerne vor.

Den OMC leitete Degenhardt sechs Jahre lang. Ferner ist er zahlendes Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach und betreibt heute noch als ältester Teilnehmer aktiv Sport bei der Gymnastikgruppe „Die Montagsmaler“ in Schönberg.

Den motorisierten Fahrzeugen ist der Jubilar heute noch verbunden und fährt für eine Reichenbacher Firma Lastwagen - „während Corona jedoch im Homeoffice“, wie Degenhardt schmunzelnd hinzufügte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zusammen mit seiner Frau Ingrid war er nicht nur bei vielen Vereinsausflügen beteiligt. Auch privat waren beide weltweit unterwegs und haben fast alle Kontinente bereist. Hawaii, Las Vegas sowie Australien waren einige Höhepunkte. Trotz all dieser Interessen und Aktivitäten gelang es dem Jubelpaar auch noch, vier Kinder großzuziehen, die die Familie um sieben Enkelkinder erweiterten.