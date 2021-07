Am Felsenmeer: Blick in den Bienenstock

Reichenbach. Nachdem im Juni die Felsenmeer-Bienen in ihr neues Zuhause, eine Schaubeute am Bienengelände, eingezogen waren und seitdem fleißig Honig produzieren, hatten bereits Anfang Juli Gäste des Felsenmeer-Informationszentrums (FIZ) die Gelegenheit, an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen. Mit großem Interesse konnte dabei die Bienenkönigin bei der Eiablage beobachtet werden. Bei einem spannenden Quiz rund um das Bienenbiotop gab es viel zu entdecken und einen Preis zu gewinnen.

Aufgrund zahlreicher Nachfragen besteht am Samstag, 31. Juli, nun erneut die Möglichkeit, durch eine Glasscheibe das emsige Treiben der Bienen in der Schaubeute zu beobachten und Spannendes aus dem Leben der Bienen zu erfahren. Eine Veranstaltung dauert etwa 45 Minuten. Beginn ist um 11 und um 14 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Veranstaltungsort ist das Bienengelände am Felsenmeer bei Reichenbach.

Eine weitere Bienen-Informationsveranstaltung ist am Samstag, 4. September, vorgesehen. koe