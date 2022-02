Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hochzeit - Demnächst steht wieder ein „Schnapszahl“-Datum an / Das Trauzimmer in Reichenbach bleibt an diesem Tag aber leer Am 22.2.22 keine standesamtlichen Eheschließungen in Lautertal

In der Corona-Zeit gibt es in Lautertal bisher etwas weniger standesamtliche Hochzeiten als sonst. Für das Schapszahl-Datum 22. Februar 2022 ist keine Eheschließung geplant. Einige Anmeldungen und Reservierungen für die nächste Zeit liegen aber schon vor. © Derigs