Altfußballer trafen sich in Lautern

Lautern. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie war die alljährliche gemütliche Zusammenkunft der Höhepunkt im Terminkalender der Bergsträßer Altfußballer. Das Virus unterbrach allerdings diese gepflegte und geliebte Tradition. Exakt drei Jahre lang mussten die Altfußballer warten, bis sie in gewohnter Weise wieder zusammenkommen konnten.

Gastgeber in der Festhalle Lautern war jetzt die Sportgemeinschaft Lautern mit ihrem Vorsitzenden Rainer Röhm an der Spitze. Den Lauterner Sportler galt der Dank von Rolf Herbold, dem Vorsitzenden des Clubs der Altfußballer (CdA), für die Gastfreundschaft.

Herbold bedauerte, dass die Anzahl der Teilnehmer etwas kleiner war als in den vergangenen Jahren. „Es war deutlich zu spüren, dass der Monat September in diesem Jahr verstärkt für Ausflüge und Urlaub genutzt wurde. Auch viele regionale Veranstaltungen trugen mit dazu bei“, so Herbold.

Im Lauf des Nachmittags trafen der Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun und Kreisfußballwart Reiner Held ein, die Grußworte an die Versammlung richteten. Für musikalische Unterhaltung sorgte Alleinunterhalter Josef Hornung, der mit seiner Musik begeisterte. Helmut Gondolph hatte mit seinen Anekdoten die Lacher auf seiner Seite. all