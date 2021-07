Elmshausen. Vom Gerüst befreit ist Elmshausens Rathaus und erstrahlt in neuem Glanz. Jetzt muss das altehrwürdige Gebäude von 1777 noch in seinem Inneren aufpoliert werden. Währenddessen sind die Arbeiten an der Sachsenhäuser Straße und dem zukünftigen Rathausplatz angelaufen. Vorgesehen ist, die gesamte Baumaßnahme bis August abzuschließen. koe/Bild: koe

