Als Knoden noch mit „t“ geschrieben wurde

Knoden. Interessantes kann man immer wieder auf alten Postkarten finden, wie der Ausschnitt einer Jugendstilkarte aus dem Jahre 1904 zeigt. Damals wurde Knoden noch mir „t“ geschrieben.

Das Ehepaar Inge und Georg Roth hatte das Gasthaus mit Tanzsaal vor über 60 Jahren von Anna und Peter Pfeifer gekauft. Anfang der 1960er Jahre wurde das alte, ehemals verschindelte Fachwerkhaus in mehreren Bauabschnitten in einen großen Neubau umgewandelt. Im Jahr 1985 wurde der Wirtschaftsbetrieb in dem ehemaligen Höhengasthaus allerdings eingestellt. Das Anwesen dient heute als Wohnhaus. koe/Repro: koe