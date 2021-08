Als auch noch dienstags Kerb gefeiert wurde

Reichenbach. Wenn heutzutage Kerb gefeiert wird, dann spielt der religiöse Kontext kaum eine Rolle bei dem einst kirchlichen Hochfest anlässlich der Kirchenweihe. In fast allen Regionen Deutschlands wird seit dem Mittelalter je nach örtlichem Dialekt ein Kirchweihfest, Kerb, Kerwe, Kärwa, Kirmes, Kirtag oder Kirchtag veranstaltet.

In Reichenbach hat die Kerb eine lange Tradition. Sie war schon früher eines der bedeutendsten Feste. Tage zuvor wurde geschlachtet, gekocht und gebacken. Das Haus wurde geputzt und die ganze Verwandtschaft eingeladen. So ist im Reichenbacher Heimatbuch zu lesen, dass die „Kerb“ (Kirwe) mehrere Tage dauerte und mit viel Tanz, reichlichem Essen und Trinken sowie großem Festtrubel gefeiert wurde.

An den Ursprung der Kerb – die „Kirch-Weihe“ – erinnerte die Evangelische Kirchengemeinde vor einigen Jahren mit dem Nachbau der Reichenbacher Kirche auf ihrem Motivwagen im Kerwe-Zug. © Koepff

Die Verweltlichung des einstigen Kirchenfestes mit seiner Ausgelassenheit und seinen Ausschweifungen wurde aber bereits von den Pfarrern beklagt. Jedoch war das Fest für die Jugend, so die Chronik weiter, „die beste Gelegenheit, nach einem Ehepartner Ausschau zu halten“. Symbol der Kerb war früher wie heute der aus Fichtenästen gewickelte und mit bunten Bändern geschmückte Kerwe-Kranz in Form einer Krone.

Auch die Kerweredd von „Parre“ und Mundschenk oder Glöckner hat eine lange Tradition in Reichenbach. Dabei wurden und werden heute noch Ortsereignisse in gereimter Form glossiert. Während heutzutage bis zum Kerbmontag gefeiert wird, mussten die Bewohner Reichenbachs in der Vergangenheit sogar bis zum Dienstag durchhalten.

Am Kerbmontag zogen einst die Musikanten durch das Dorf, während die Kerwe-Burschen Geld und Kuchen für für sie sammelten. Ab dem Nachmittag ging es dann wieder zum Tanz. Am Kerbdienstag wurde dann gegen Abend die Kerb „begraben“. Im Heimatbuch steht, dass dafür früher ein Bursche einen mit Steinen gefüllten Sack auf dem Rücken trug. Mit ihm zog die Kerwe-Jugend zu einem Steinbruch außerhalb des Ortes. Dort wurde ein Loch ausgehoben und die Kerb darin „begraben“. In der Vergangenheit hatten viele Betriebe an der Kerb geschlossen. Bei der heutzutage weit verbreiteten Trennung von Wohn- und Arbeitslatz ist es nur wenigen arbeitenden Bürgern möglich, am Kerbmontag zu feiern.

Die Kerwe-Züge in Reichenbach haben eine lange Tradition – allerdings erfuhr die nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung über eine Zugnummer nach 1964 eine 21-jährige Unterbrechung. Erst 1986 gelang es dem damaligen Ostvorsteher Albrecht Kaffenberger, aus dem Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) heraus eine Kerwe-Jugend zu finden, die wieder einen Zug auf die Beine stellte. War zunächst die Treppe am alten Schulhaus die Plattform für den Kerwe-Pfarrer, so wurden später diese Bühne und der Rummelplatz auf den Turnplatz des TSV Reichenbach verlegt.

Zehn Jahre später gründete sich der Kerweverein. Den Akteuren um Lars Krichbaum ist es zu verdanken, dass die Kerb noch immer in vollem Umfang mit dem Umzug sowie einem großen Veranstaltungsangebot ab heute gefeiert werden kann. koe