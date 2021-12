Stimmungsvoller musikalischer Gottesdienst zum dritten Advent in der evangelischen Kirche mit Kerzenschein – und Hygiene-Regeln: Alle Besucher haben sich vorher angemeldet, die Abstände und die Sitzplätze waren markiert. Am Eingang wurden die Nachweise überprüft: Geimpfte und Genesene durften in die Kirche hinein.

Die Musiker hatten sich auf der Empore der Kirche versammelt: der

...