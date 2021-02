Lautertal. Die Lautertaler müssen in diesem Jahr deutlich weniger Gebühren für das Abwasser zahlen. Die Gemeindevertretung billigte den Vorschlag des Gemeindevorstandes, die Gebühr von 3,23 auf 3,03 Euro pro Kubikmeter zu senken. Der Beschluss gilt rückwirkend zum 1. Januar.

AdUnit urban-intext1

Mit der Gebührensenkung werden Überschüsse aus dem Gebührenhaushalt an die Bürger zurückgegeben. Das ist rechtlich nötig, sobald maximal fünf Jahre vergangen sind, seit die überzähligen Gebühren angefallen sind. Markus Bormuth (LBL) wies darauf hin, dass die Gebührensenkung ein Ergebnis der guten Arbeit des Zweckverbandes Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) sei. Das Team um Geschäftsführer Frank Daum mache „einen guten Job“, so Bormuth auch mit Blick auf die Debatte in der Stadt Lorsch, wo wegen der fälligen Modernisierung der Kläranlage die Suche nach Partnern begonnen hat.

Newsletter-Anmeldung

Bormuth, der für die Gemeinde Lautertal im KMB-Vorstand sitzt, verteidigte die abwartende Haltung des Verbandes bei der Einführung einer vierten Reinigungsstufe in der Verbandskläranlage in Bensheim. Dabei geht es darum, Spurenstoffe etwa von Arzneimitteln besser aus dem Wasser filtern zu können. Der KMB stehe für eine Aufrüstung der Kläranlage bereit. Allerdings fehlten derzeit noch die rechtlichen Regelungen und Vorgaben dafür. Um jetzt nicht in eine Technik zu investieren, die hinterher die Vorgaben nicht erfülle, warte der Verband aber noch ab, erläuterte Bormuth.

Minus im Gemeindewald

Die Gemeindevertretung beschloss außerdem den Waldwirtschaftsplan. Er schließt mit einem Minus von knapp 43 000 Euro ab. Der Vorschlag der Grünen, den Plan im Umweltausschuss mit einem Vertreter des Forstamtes zu beraten, wurde mit Hinweis auf die Corona-Pandemie abgelehnt. Außerdem sei im Wald derzeit viel in Bewegung, so das die Informationen sich ständig änderten, sagte Markus Bormuth, der den Ausschuss leitet.

AdUnit urban-intext2

Der Vorschlag der Grünen wurde letztlich dahingehend geändert, dass es im Sommer oder Herbst wieder einmal einen Waldspaziergang mit dem Revierförster geben soll, bei dem zum Start ins Waldwirtschaftsjahr 2021/22 ein Überblick über die Lage vermittelt werden soll. Erich Sauer (CDU) verwies darauf, dass die Schäden im Wald hoch seien. Der Verlust in diesem Jahr sei „noch nicht das Ende der Fahnenstange“.

Bekenntnis zur Landschaftspflege

Die Gemeinde Lautertal hat die Absicht, dem Landschaftspflegeverband Bergstraße beizutreten. Mit diesem Beschluss unterstützte die Gemeindevertretung grundsätzlich die Absicht, ein solches Gremium zu schaffen. CDU und Grüne hatten Anträge vorgelegt, darüber im Umweltausschuss zu beraten. Wegen der Corona-Pandemie und der Kommunalwahl wurde dieser Beratung aber auf den Sommer verschoben. Auf Wunsch von Bürgermeister Andreas Heun wurde aber bereits die Absicht zum Beitritt bekundet.

AdUnit urban-intext3

Heun sagte, dies sei einerseits eine Vorgabe für den Gemeindevorstand. Andererseits sei es auf Kreisebene ein wichtiges Signal, da längst nicht in allen 22 Kommunen des Kreises die Stimmung so eindeutig für einen Beitritt sei wie in Lautertal.

Schnelles Internet im Rathaus

AdUnit urban-intext4

Die Gemeinde prüft zurzeit, welche ihrer Gebäude mit schnellen Internet-Anschlüssen versorgt werden sollen. Die LBL hatte einen Antrag vorgelegt, Kosten für einen Anschluss des Rathauses, aber zum Beispiel auch der Dorfgemeinschaftshäuser und Feuerwehrhäuser zu ermitteln. Bürgermeister Heun sagte, dies sei bereits auf dem Weg. Der Bensheimer Versorger GGEW, der ab diesem Jahr verstärkt neue Glasfaserleitungen in Lautertal verlegen will, habe bereits eine Liste von Immobilien erhalten. Für das Felsenmeer habe die Gemeinde schon 2019 und 2020 vergeblich versucht, einen solchen Anschluss zu bekommen.

Udo Rutkowski (Grüne) kritisierte das Papier der LBL. Die Bürgerhäuser seien bereits jetzt nicht wirtschaftlich zu betreiben. Da sei es nicht sinnvoll, weitere Kosten für Internetanschlüsse zu verursachen, wenn sich damit die Auslastung nicht steigern lasse. Zudem gebe es inzwischen mobile Lösungen für schnelles Internet, so dass nicht überall Glasfaserleitungen verlegt werden müssten. Peter Rohlfs (LBL) wies die Kritik zurück. Es gehe in dem Antrag gerade darum, die Kosten zu klären. Ohne Zahlen könne keine Entscheidung getroffen werden, wo ein Anschluss sinnvoll sei.

Hechler wiedergewählt

Wolfgang Hechler bleibt aller Voraussicht nach Vorsteher des Ortsgerichts Lautertal II in Gadernheim. Nachdem Hechlers Amtszeit im November ausgelaufen war, schlug ihn die Gemeindevertretung erneut dem Amtsgericht Bensheim für den Posten vor.

Wende beim Europaplatz

Über den Erhalt des Europaplatzes in Reichenbach musste die Gemeindevertretung nicht mehr entscheiden. Der Tagesordnungspunkt wurde vom Gemeindevorstand zurückgezogen. Der Ältestenrat hatte sich zuvor darauf verständigt, nicht an dem Projekt festzuhalten und auch nicht auf den vom Eigentümer des Platzes angebotenen Flächentausch einzugehen. Stattdessen soll in den Bebauungsplan Destag nun die Vorgabe aufgenommen werden, dass der zurzeit verdolte Vorbach geöffnet werden muss.