Abschied der Felsenmeerdrachen nach 25 Jahren

Lautertal. Führungen, Kindergeburstage und andere Aktivitäten mit den Felsenmeerdrachen wird es am Naturdenkmal nicht mehr geben: Wie Marieta Hiller mitteilte, hat sie aus verschiedenen Gründen nach 25 Jahren ihre Tätigkeit eingestellt, die Internetseite der Felsenmeerdrachen stillgelegt und die zugehörige E-Mail-Adresse gelöscht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon seit dem Frühjahr habe es keine Kinder-Aktivitäten der Felsenmeerdrachen gegeben, erläuterte Hiller. Seit 1996 hatte sie Gruppen durch das Felsenmeer geführt, über Steine, Riesen, Kobolde und die alten Römer erzählt sowie über die besonderen ökologischen Belange des Naturdenkmals Felsenmeer. „Von Beginn an war es mir wichtig – wie auch den Gästeführern des Felsenmeer-Informationszentrums – ein Bewusstsein für ein empfindliches Ökosystem wie das Felsenmeer zu vermitteln, am besten auf spielerische Art“, schreibt Hiller in einer Pressemitteilung.

Gästeführerin beim Geopark

Mehrere Generationen von Kindern habe sie so erreicht. „Der schönste Moment in der gesamten Zeit war der, als mir ein Achtjähriger erklärte, dass Natura-2000-Gebiet wichtig ist, damit Wölfe und Luchse über Wildkorridore wandern können“, blickt sie zurück.

Hiller war Mitglied in der „Gästeführung Odenwald“, und absolvierte 2012 die Ausbildung zur Gästeführerin „Römer in der Region“ beim Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, wo sie ihre Kenntnisse über das Felsenmeer vertiefte. Nun sei also der Moment da, wo sich Kobold Kieselbart, das Kleine Volk und die Felsenmeerdrachen aus der Menschenwelt verabschieden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2