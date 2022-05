Gadernheim. Die Landfrauen aus Gadernheim unternehmen heute, Donnerstag, 5. Mai, eine Abendwanderung nach Reichenbach. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Arztpraxis Schäfer. Die Jugendgruppe Datz trifft sich das nächste Mal am Mittwoch, 18. Mai, in der Florian-Apotheke. Die Veranstaltung geht von 18.15 bis 19.30 Uhr. Weiterhin findet jeden Montag um 18 Uhr Gymnastik in der Heidenberghalle statt. red

