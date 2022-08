Ab dem kommenden Freitag wird in Elmshausen Kerb gefeiert

Die Elmshäuser Kerb soll in diesem Jahr wieder wie gewohnt gefeiert werden. Sie beginnt am Freitag, 12. August mit dem Aufstellen des Kerwebaums am Sportplatz. Die Mitglieder der Kerbjugend und ihre Gäste treffen sich dazu um 19.30 Uhr am Sportplatz. Wenn dann ganz oben der Baum mit seinen bunten Bändern weithin sichtbar den Beginn der Kerb zeigt und der Baumstamm mit einer Flasche Wein

...