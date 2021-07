92 Freiwillige spendeten Blut

Gadernheim. Mit der Teilnahme von 92 Spendern beim jüngsten Blutspendetermin in der Gadernheimer Heidenberghalle ist die DRK- Ortsvereinigung Lautertal besonders in Zeiten von Corona mehr als zufrieden, so Bereitschaftsleiter Sven Rascher. Man habe sogar den einen oder anderen Spender noch einschieben können. Erfreulich sei auch gewesen, dass alle angemeldeten Spender erschienen waren und sechs Erstspender begrüßt wurden.

Die dritte Blutspende in diesem Jahr fand erneut unter den bekannten Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen statt. So waren Spenden nur nach vorheriger Online- Anmeldung möglich. Man konnte sich auch telefonisch für den Termin vormerken lassen. Dieser Ablauf werde, so Rascher, wohl weiter nötig sein.

Ein Team vom Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen (BSD) war mit acht Entnahmeliegen im Einsatz, es wurde von zehn Helfern der Lautertaler Bereitschaft unterstützt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Nach erfolgter Spende und einer Ruhepause erhielten alle Spender ein Lunch-Paket, da eine Ausgabe von Speisen vor Ort coronabedingt nicht möglich ist.

Am Ende gab es Präsente

Kurt und Michaela Meckel hatten diese Versorgung übernommen. Diese beiden hatten zusammen mit der Blutspendenbeauftragten Claudia Pfeifer erneut für eine gut funktionierende Organisation gesorgt, lobte der Bereitschaftsleiter. Nachdem nach den jüngsten Blutspendeterminen die Ehrungen von 2020 und 2021 zu Hause bei den zu Ehrenden nachgeholt worden waren, wurden diesmal wieder am Ende der Blutspende Präsente überreicht. Die Ehrungen vom BSD (Urkunden und Ehrennadeln) werden weiter von dort verschickt. Diesmal wurden Simone Friedrich aus Lindenfels für ihre 25. Blutspende sowie Simone Meister und Christian Rausch für ihre jeweils zehnte Spende geehrt. Zu den eifrigen Mehrfachspender gehörten Walter Koepff (162 Spenden) und Peter Gölz (102 Spenden) sowie vier Spender mit über 90 Spenden.

Der letzte Blutspendetermin in Lautertal für dieses Jahr findet am 7. Oktober von 16 bis 19.30 Uhr in der Lautertalhalle in Elmshausen statt. Auch hierfür ist eine vorherige Anmeldung notwendig. koe