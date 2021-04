Elmshausen. Zwei Ehrungen hätten die Blutspendenbeauftragten des DRK Lautertal, Claudia Pfeifer und Sven Rascher beim Blutspendetermin in der Lautertalhalle in Elmshausen vornehmen können, würden nicht corona-bedingte Hygiene- und Abstandsregeln dies verbieten. 25 Mal haben die Reichenbacherin Simone Eckel und die Modautalerin Iris Seip kranken Menschen mit ihrer Blutspende geholfen.

Die Ehrungen würden nachgeholt, versicherte Claudia Pfeifer. Der Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen werde Urkunden und Ehrennadeln den Jubilaren zuschicken. Das obligatorische Präsent der DRK-Ortsvereinigung werde nachgereicht.

Die zweite Blutspende in Lautertal in diesem Jahr fand unter den bekannten Vorsichtsmaßnahmen statt. So sind Spenden nur noch nach Anmeldung im Internet möglich. Man kann sich auch telefonisch für einen Termin vormerken lassen. Wie Sven Rascher mitteilt, spielt sich der neue Ablauf immer besser ein. Kein Spender sei ohne Anmeldung gekommen. Allerdings seien fünf Spender trotz Registrierung nicht erschienen, was sehr bedauerlich sei, denn dadurch werde anderem Spendenwilligen die Möglichkeit zur Teilnahme genommen.

Diesmal war länger Zeit

Eine einmalige zeitliche Änderung verlängerte den Termin bis 20 Uhr. Dies habe aber nur für diese Blutspende gegolten. Die weiteren Blutspenden in diesem Jahr finden in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr statt. Da es zurzeit keine Ehrungen und keinen Imbiss gibt, wurden den Spendern nach der Blutentnahme Essenspakete angeboten, die von Kurt und Stephanie Eckel zusammengestellt worden waren.

Bei den 84 Teilnehmern bedankte sich das DRK Lautertal. Allerdings hätten acht Personen nicht zur Spende zugelassen werden können, was ein kleiner Wermutstropfen gewesen sei, wie Sven Rascher sagte. Erfreulich seien die sechs Erstspender gewesen.

Insgesamt konnten 76 Konserven abgeliefert werden, drei weniger als im Januar. Im Einsatz waren ein Team des Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen mit acht Entnahmebetten. Unterstützt wurde das Team von sieben Helfern der Lautertaler DRK-Bereitschaft.

Lobende Worte fand Bereitschaftsleiter Sven Rascher für die Blutspendenbeauftragte Claudia Pfeifer und das Ehepaar Michaela und Kurt Meckel sen., die erneut alles toll organisiert hätten.

