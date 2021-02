  78-Jähriger von eigenem Traktor überrollt und tödlich verletzt

Lautertal. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagmittag (26.02.) gegen 12.30 Uhr ein 78 Jahre alter Mann in Lautertal/Schmal-Beerbach von seinem Traktor überrollt worden. Der Mann, der nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einem Grundstück im Bereich des Grenzwegs Holzarbeiten verrichtete, wurde hierbei tödlich verletzt. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber landete am Ereignisort, kam aber nicht zum Einsatz. Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des tragischen Geschehens aufgenommen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren