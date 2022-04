78 Blutspenden wurden in Elmshausen gesammelt

Elmshausen. Wegen der im Foyer der Lautertalhalle eingelagerten Spenden für die Ukraine war die Improvisationsfähigkeit der Lautertaler DRK-Helfer beim jüngsten Blutspendetermin in Lautertal gefordert. Nachdem man zunächst mit dem noch vorhandenen Platz versuchte zurechtzukommen, musste die Anmeldung doch noch umziehen, da der Lastwagen für den Abtransport der Hilfsgüter zwischenzeitlich angekommen war.

Dennoch klappte die zweite Blutspende 2022 unter den bekannten Vorsichtsmaßnahmen. So war Spenden nur mit Online-Anmeldung unter www.blutspende.de möglich oder man ließ sich telefonisch unter 0800 /1194911 einen Termin vormerken. Da nicht alle Termine vergeben waren, konnten drei Spender ohne Anmeldung noch eingeschoben werden. Es nahmen aber sechs Angemeldete ihre Gelegenheit zum Blutspenden nicht wahr, was von der Lautertaler DRK-Bereitschaft sehr bedauert wurde.

Ehrungen per Post

83 Spendenwillige seien in Corona-Zeiten eine gute Zahl, sagte der Bereitschaftsleiter des DRK-Lautertal, Sven Rascher. Er bedanke sich daher bei allen Spendern ganz besonders. Bedauerlicherweise mussten fünf Spender abgelehnt werden. Erfreulich sei die Teilnahme von vier Erstspendern. Insgesamt wurden 78 Konserven abgeliefert, ein gutes Ergebnis, so Rascher. Beim Termin in der Lautertalhalle unterstützten die Bereitschaft des DRK Lautertal und das Jugendrotkreuz mit acht Helfern das Team des Blutspendedienstes Baden-Württemberg Hessen (BSD) an acht Entnahmebetten. Coronabedingt werden die Ehrungen vom BSD in Form von Urkunden und Ehrennadeln direkt an die eifrigen Spender verschickt. Diesmal wurde Vanessa Erny aus Gadernheim für ihre zehnte Blutspende geehrt.

Ebenfalls Corona geschuldet ist der Wegfall eines Imbisses nach der Blutentnahme. Stattdessen wurde den Spendern als Ersatz wieder Lunchpakete angeboten, die mit Ostersachen gefüllt waren. Diese hatten Stefanie und Daniel Eckel gepackt. Kurt und Michaela Meckel waren wegen Erkrankung ausgefallen.

Weitere Termine in diesem Jahr sind, jeweils von 16 bis 19.30 Uhr: Donnerstag, 7. Juli, in der Heidenberghalle Gadernheim und Donnerstag, 6. Oktober, in der Lautertalhalle Elmshausen. koe