50 Jahre Gemeinde Lautertal: Geschenk vom Landrat soll am Felsenmeer eingepflanzt werden

Lautertal. Die Linde, die Landrat Christian Engelhardt der Gemeinde Lautertal zu ihrem 50. Gründungstag geschenkt hat, soll am Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach eingepflanzt werden. Das teilte Bürgermeister Andreas Heun in der Gemeindevertretung mit. Es bestehe Handlungsbedarf, da der Baum in seinem Kübel sonst vertrockne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heun sagte, er sei auch für andere Vorschläge offen, wo der Baum wachsen solle. Das Felsenmeer-Informationszentrum biete sich als zentraler Punkt an. tm/Bild: Strieder