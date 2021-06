45,8 Prozent stimmten ab

Gadernheim. Das Leitungsgremium der evangelischen Kirchengemeinde Gadernheim wurde bei der Kirchenvorstandswahl neu zusammengesetzt. Die Wahlbeteiligung lag nach einer Mitteilung der Gemeinde bei 45,8 Prozent.

AdUnit urban-intext1

Die Kirchengemeinde Gadernheim hatte eine allgemeinen Briefwahl ohne Wahllokal angeboten. In den zehn Leute umfassenden Kirchenvorstand wurden gewählt: Thomas Böhm, Stefanie Böhm-Hanka, Leonie Eckstein, Marcus Hellwig, Birgit Knapp, Horst Meyer, Horst Pfeifer, Birgit Ramge, Mareike Roggenkamp sowie Astrid Schulze Icking.

Erstmalig werden dem Kirchenvorstand zwei in der Wahl bestätigte Jugenddelegierte angehören: Ronja Herrmann und Laetitia Meyer. Sie haben beratende Funktion mit einem Augenmerk auf ihre Altersgruppe. Mit Erreichen des 18. Lebensjahres erhalten sie das Stimmrecht im Kirchenvorstand.

Amtsantritt im September

Der neue Kirchenvorstand wird am Sonntag, 5. September, ab 9.30 Uhr in einem Gottesdienst von Pfarrerin Marion Mühlmeier in sein Amt eingeführt. red

AdUnit urban-intext2