3100 neue Bäume sollen gepflanzt werden

Gadernheim. Einwohner Lautertals haben sich zusammengeschlossen, um ein Flurstück am Rauenstein in Gadernheim aufzuforsten. Rund 3100 Setzlinge sollen gepflanzt werden, darunter Traubeneichen, Winterlinden, Bergahorn, Rot- und Hainbuchen. „Mein Lautertal-Baum“ heißt die Initiative.

Zu einem ersten Arbeitseinsatz treffen sich die Helfer am Donnerstag, 28. November, um 10 Uhr, am Rauenstein (GPS- Koordinaten N 49˚ 721’, E 8˚ 745’). Über weitere Unterstützer würden sich die Initiatoren freuen. „Wir wollen handeln, tatkräftig in Eigenregie anpacken, nicht diskutieren, philosophieren, sondern etwas mit unseren Händen tun“, schreibt die Initiative „Mein Lautertal-Baum“ um Albrecht Kaffenberger auf ihrer Internet-Seite. Im Juli hatten sich rund 20 Leute mit dem zuständigen Revierförster Dirk Dins am Rauenstein in Gadernheim getroffen, um die Aufforstung des Flurstücks für den Herbst zu organisieren.

Zeichen gegen Klimaschäden

Es soll damit ein Zeichen gesetzt werden gegen die immer stärkere Schädigung des Waldes durch den Klimawandel. Mit dabei sind Vertreter des Jugendrats der Gemeinde Lautertal und die Pfadfinder der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Mit dabei sind auch Schüler der Mittelpunktschule mit Leiter Alwin Zeiß.

Die Fichten in dem Bereich waren durch die Trockenheit in den Sommern der Jahre 2018 bis 2020 und den dadurch begünstigten Befall mit dem Borkenkäfer stark geschädigt worden. Daraufhin wurden sie gefällt. Nun soll der Wald dort wiederbelebt werden.

Möglich wird das Projekt durch die Zertifizierung des insgesamt 420 Hektar großen Lautertaler Gemeindewaldes, die das Forstamt veranlasst hatte. Inzwischen hat die Kommune pro Hektar Wald 100 Euro aus einer zweckgebundenen Bundeswaldprämie erhalten. Der Gemeindevorstand hat der Finanzierung des Pilotprojekts am Rauenstein aus diesen Mitteln zugestimmt. Da die Helfer ehrenamtlich arbeiten, können bei der Aufforstung erhebliche Kosten eingespart werden.

Bevor mit der Bepflanzung begonnen werden kann, sind noch einige Vorarbeiten zu leisten. Zunächst muss das Holz beseitigt werden, das durch Baumfällungen auf dem Flurstück liegengeblieben ist. Dieses sogenannte Totholz soll nach Anleitung der Förster sinnvoll platziert und der Verrottung überlassen werden. Es soll als Bodendüngung und als Lebensraum für viele Organismen dienen. Zudem muss das Gelände vor der Bepflanzung eingezäunt werden, um die Setzlinge vor Wildfraß zu schützen. Die Pflanzen sollen dann möglichst im Lauf des Monats November ausgebracht werden.

Der Gruppe können sich jederzeit weitere Helfer anschließen. Was als Ausrüstung benötigt wird, wie Arbeitsgeräte und Kleidung, ist im Internet zu erfahren. Dort kann man sich auch registrieren. fred