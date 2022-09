250 000 Euro, nicht 25 000

Reichenbach. In der Lautertaler Kommunalpolitik verbietet es sich aus historischen Gründen, bei Immobiliengeschäften von einem Schnäppchen zu reden. Wenn die Kommune nun allerdings das ehemalige Gasthaus Zur Siegfriedsquelle am Felsenmeer in Reichenbach kaufen wird, dann ist das zumindest eine günstige Gelegenheit. Die Gemeindevertretung hat dem Geschäft in der vergangenen Woche zugestimmt.

Ganz so billig wie in unserem Bericht gestern dargestellt, wird es dann allerdings doch nicht. Der Wert der Immobilie wird immerhin auf eine halbe Million Euro geschätzt. Die Gemeinde soll dafür 250 000 Euro bezahlen – und natürlich nicht nur 25 000 Euro. red