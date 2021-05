25 Tonnen schwere Investition an den Haken genommen

Reichenbach. Fahrerisches Können war von dem Fahrer eines übergroßen Tiefladers verlangt, der von Rotterdam eine 25 Tonnen schwere Maschine zur Firma Reichenbacher Apparatebau anlieferte. Wegen der Überbreite musste nachts gefahren werden, das Ziel in Reichenbach sollte vor 6 Uhr erreicht sein.

Nur rückwärts konnte das schwere Gerät in den engen Brandauer Klinger bugsiert werden. Auf dem Firmengelände wartete dann ein großer Autokran. Schon am Vortag hatte er eine ausrangierte Maschine in zwei Etappen auf einen Tieflader zum Abtransport gehoben. Das neue Teil aus Japan, das bereits die Reise durch den Suezkanal hinter sich hatte, war so gut in einem Metallgehäuse verpackt, dass allein das Entfernen des Transportschutzes über eine Stunde Zeit in Anspruch nahm.

Fingerspitzengefühl zeigte Armin Klippel beim Abladen der neuen Maschine mit seinem Kran. Die musste in zwei Etappen zur Werkshalle bewegt werden, um auf Schwerlastrollen ihren Standort in die Halle zu erreichen. Wie Geschäftsführer Stephan Bremstaller berichtete, ist die Neuanschaffung Teil eines Investitionsprogrammes seiner Firma, durch das jährlich rund 295 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Das neue Werkzeug ist eine Stanz-Laserkombinationsmaschine, die zwei Techniken in einer Maschine vereint; Laserschneiden und Stanzen. Gefördert wird die Investition durch das Land Hessen, aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Mit der „hochproduktiven High-End-Anlage mit servo-elektrischem Doppelantrieb und einer Stanzkraft von 300 Tonnen“ (Bremstaller) hat das 75-jährige Reichenbacher Unternehmen einen Schritt in die Zukunft unternommen. koe/Bild: koe

