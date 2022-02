25 Jahre Leid und Jubel mit der Eintracht

Gadernheim. Im Erfolg ist es einfach, sich zu einem Lieblingsverein zu bekennen, in schlechteren Zeiten muss der Antrieb dazu dagegen schon eine starke Fan-Liebe sein. So muss es dann wohl bei Dietmar Ihrig aus Gadernheim gewesen sein, als er sich zusammen mit weiteren sieben Eintracht-Fans im Jahr 1997 entschloss, den Eintracht Frankfurt-Fan-Club (EFC) „Adlerwahn“ zu gründen. Auf den Tag genau am heutigen 19. Februar blickt der in der Gaststätte „Zum Kaiserturm“ gegründete Fan-Club stolz auf sein 25-jähriges Bestehen zurück. Zurzeit zählt der EFC 73 Mitglieder. 33 Mitglieder besitzen auch eine Dauerkarte für die Heimspiele in Frankfurt.

„Es musste damals einfach etwas passieren“, blickt der inzwischen 66-jährige Dietmar Ihrig auf die Zeit der Vereinsgründung im Jahr 1997 zurück. „Ich wusste, dass es viele Fans in der Region gibt und so war es für mich nicht überraschend, dass sich schnell viele weitere Unterstützer unseres Lieblingsclubs finden ließen und Mitglied im EFC wurden“, erinnert er sich weiter.

Es war wahrlich keine einfache Zeit für die SG Eintracht Frankfurt. War man in der Saison 1995/1996 erstmals aus der 1. Fußball-Bundesliga abgestiegen, drohte nach der Heimpleite gegen den VfB Oldenburg am letzten Zweitliga-Spieltag der Hinrunde mit dem 15. Tabellenplatz unter Eintracht-Trainer-Legende Dragoslav Stepanovic doch erneut der Abstieg.

Man könnte sagen: Zwei Männer des Jahrgangs 1955 sorgten dann mit ihrer Mannschaft für den Umschwung. Horst Ehrmantraut auf dem Trainer-Posten am Spielfeldrand, Dietmar Ihrig als Vorsitzender des neu gegründeten Eintracht-Fan-Clubs „Adlerwahn“ im Fanblock. Gleich das erste Heimspiel nach der Gründung des Fanclubs wurde am 23. Februar 1997 mit einem 3:0 gegen den VfB Lübeck erfolgreich gestaltet.

Profikicker zu Gast in Lautertal

Am Ende der Saison war das „Abstiegsgespenst“ vertrieben und man belegte dann immerhin noch den 7. Tabellenplatz. Im Jahr 1998 lief es dann noch besser und die SGE kehrte, auch zur großen Freude des Fanclubs, als Meister der 2. Liga in das Fußball-Oberhaus zurück. Unvergessen verbunden mit dem Aufstieg sind dabei unter anderem Vereins-Legenden wie Oka Nikolov, Uwe Bindewald oder Alexander Schur.

Mit Marco Gebhardt, Erol Bulut, Evin Skela und Thomas Zampach waren im Laufe der Jahre dann auch Spieler bei Fan-Treffen in Gadernheim zu Gast. Gebhardt und Bulut wurden sogar Ehrenmitglieder. Fan-Betreuer Rudolf Köhler und Norbert Lawitschka zusammen mit Maskottchen und Eintracht-Adler „Attila“ besuchten die Fans aus dem Lautertal.

Hautnahe beim Pokalsieg 2018

Monatliche Treffen und regelmäßige Fahrten zu Heim- und Auswärtsspielen, zurzeit aufgrund der Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich, aber auch andere Ausflüge, standen im Laufe der 25 Jahre immer wieder auf dem Programm des Eintracht-Fan-Clubs. Höhepunkte waren sicher die Fahrt des ein oder anderen Mitglieds nach Baku, Nikosia, Bordeaux, Porto oder Mailand im Rahmen der internationalen Spiele der Euroleague.

„Besonders in Erinnerung sind natürlich auch die hoch emotionalen Spiele wie etwa das 5:1 am letzten Spieltag der Saison 1998/1999 gegen den 1. FC Kaiserslautern, das mit dem Übersteiger-Tor von Jan-Aage Fjörtoft den Klassenerhalt in letzter Sekunde brachte. Und in jüngster Zeit natürlich der 3:1-Sieg über Bayern München im Pokalendspiel im Jahr 2018, bei dem einige unserer Mitglieder den Solo-Lauf von Mijat Gacinovic auf das leere Bayern-Tor live miterlebt haben“, macht Ihrig deutlich, was die Faszination Eintracht und dem „Adlerwahn“ schon immer ausmacht.

Ihrig, ursprünglich in Darmstadt beheimatet, erfasste das Eintracht-Fieber schon im Jahr 1973, als ihn ein „Eintrachtler“ zu einem Pokalspiel mit nach Frankfurt nahm. So hat er seine Anfangszeit im Stehplatzbereich „G-Block“ des alten Waldstadions erlebt. Im Fanclub gab es zudem einige Begegnungen mit Spielern und Funktionären, unter anderem mit dem damaligen Präsidenten Rolf Heller im Stehplatz-Block oder mit dem Trainer Michael Skibbe bei einer Weihnachtsfeier der Eintracht. Heute geht er es im Block 40 mit einem Sitzplatz etwas ruhiger an.

Jetzt ist die Hoffnung groß, dass Stadionbesuche bald wieder ohne Einschränkung möglich sein werden und auch das 25-jährige Jubiläum des EFC gebührend gefeiert werden kann. Mit dem 21. Mai gibt es aber bisher nur ein Datum für die geplante Feier. Sobald es Näheres dazu gibt, will Ihrig die Mitglieder informieren.