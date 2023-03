140 Jugendliche bei den Brandschützern

Reichenbach. Über die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehren in Lautertal berichteten bei der gemeinsamen Hauptversammlung der Brandschützer der Gemeindejugendwart Pierre-André Reising und Annkatrin Reising. Zu Beginn dieses Jahres waren in den Nachwuchsabteilungen insgesamt 140 Kinder und Jugendliche aktiv. Bei den Kinderfeuerwehren sind es derzeit 66 Mitglieder.

Insgesamt hat es in den vergangenen fünf Jahren 39 Übernahmen in die Jugendfeuerwehren gegeben. In Beedenkirchen, Elmshausen, Gadernheim, Lautern und Reichenbach sind im Schnitt pro Jahr insgesamt rund 70 Jugendliche aktiv. Im Laufe der vergangenen fünf Jahre wechselten 26 Jugendliche in die Einsatzabteilungen.

Florians-Medaillen vergeben

Zu den Aktivitäten des Nachwuchses gehören die jährliche Aktion Sauberes Lautertal, das Jugendfußballturnier und gemeinsame Übungen. Die Teilnahme an den Zeltlagern des Kreises und Bezirks sowie an Wandertagen gehören ebenfalls zum Programm. Herausfordernd waren die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, Treffen wurden untersagt. So mussten neue Wege gefunden werden. Digitale Unterrichte und Treffen über Computer wurden deswegen organisiert.

In seiner Funktion als Bezirksjugendwart zeichnete Pierre-André Reising engagierte Betreuer aus. Daniel Noller, Maximilian Stelz und Mirko Cieslak erhielten die Florians-Medaille in Silber beziehungsweise Gold. jhs