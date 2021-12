1000 Osterglocken für Reichenbach

Reichenbach. An mehreren Stellen in Reichenbach waren Helfer des Verschönerungsvereins im Einsatz, um zu den zahlreichen bereits vorhandenen Osterglocken weitere 1000 Zwiebeln einzupflanzen. Im Oberdorf waren Ehrenvorsitzender Albrecht Kaffenberger, Fritz Becker und Hans-Peter Förster beschäftigt. Helmut Fassinger und Klaus Essinger vergruben Zwiebeln im Rödchen, während Inge und Hans Meier damit am Spielplatz Vier Morgen beschäftigt waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allein 300 Zwiebeln pflanzte Manfred Brieter aus Elmshausen rund um die evangelische Kirche in Reichenbach ein. Jetzt hoffen die Akteure auf entsprechendes Wetter, dass sich die gelben Glocken auch rechtzeitig zu Ostern zeigen werden. koe/Bild: koe