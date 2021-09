1000-Euro-Spende für Flutopfer

Gadernheim. Die Gadernheimer Vereine sind im Vereinsring zusammengeschlossen. Bei dem jüngsten Treffen der Vereinsvorstände wurde angeregt, den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal eine Spende zukommen zu lassen. Insgesamt kamen 1000 Euro aus den Vereinskassen zusammen, die nun den Opfern zur Verfügung gestellt werden sollen.

Bei dieser Sitzung wurde auch darüber beraten, ob und wie sich die Gadernheimer Vereine in das 50-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Lautertal einbringen können. „Wir werden uns in die Vorbereitungen zum Jubiläum aktiv einbringen“, kündigte der Thomas Böhm vom Vereinsring Gadernheim an. „Erste Überlegungen und Planungen gibt es bereits, diese sind noch mit der Gemeinde abzustimmen“. jhs