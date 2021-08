Zwei Vorträge des Buber-Hauses

Heppenheim. Das Martin-Buber-Haus beendet seine Sommerpause mit zwei Terminen.

Margarete Buber-Neumann

Am Dienstag, 31. August, 19 Uhr, geht es in der Reihe „Besuch bei Bubers“ bei einem Online-Vortrag um Margarete Buber-Neumann, die Schwiegertochter von Martin Buber. Das laut Ankündigung bewegende Schicksal der Ex-Ehefrau Rafael Bubers und der Mutter von Barbara und Judith Buber wird im Mittelpunkt stehen und Margarete auch selbst zu Wort kommen: Texte und ein Audiobeitrag unterstützen den Vortrag „Zeugin aus Überzeugung“. Die anfangs überzeugte Kommunistin Margarete wurde 1939 in Moskau verhaftet, in einem sowjetischen Gulag inhaftiert und im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes an NS-Deutschland ausgeliefert. Sie überlebte den Krieg im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück und erinnerte nach 1945 durch ihre Arbeit als Journalistin und Zeitzeugin an die Frauen, die ihr in den Haftjahren begegnet sind.

Rabbinerinnen in Deutschland

Der zweite Online-Vortrag am Sonntag, 5. September, 17 Uhr, widmet sich als Abschluss der Vortragsreihe „Frauen im Judentum“ dem Thema „Rabbinerinnen in Deutschland – Deutsches Judentum heute“. Einige der aktuell amtierenden deutschen Rabbinerinnen werden vorgestellt. Dass es sie im Land der Schoa gibt, sei ein Wunder, heißt es in der Ankündigung. Zugleich sei es ein wichtiges Signal, dass jüdisch sein, deutsch sein und Rabbinerin sein keine Widersprüche seien, sondern Aspekte ein und derselben Identität. Das deutsche Judentum lebe, und es sei progressiver, feministischer und herausfordernder, als viele ahnten.

Für beide Vorträge kann mit einer E-Mail an meurer@iccj.org ein kostenloser Zoom-Zugang angefordert werden. red

