Zwei virtuose Schwestern auf dem Siegertreppchen

Heppenheim. Die beiden Schwestern Lina (11) und Yuki Schäfer (14) aus Heppenheim erzielten beim traditionsreichen Mendelssohn-Wettbewerb Frankfurt/Rhein-Main hervorragende Ergebnisse, schreibt die Pressestelle der Stadt Heppenheim sowie der kommunalen Musikschule der Bergsträßer Kreisstadt.

Der Mendelssohn-Wettbewerb richtet sich an junge Streicherinnen und Streicher sowie Pianistinnen und Pianisten bis Ende des 21. Lebensjahres. Kinder und Jugendliche bekommen damit die Möglichkeit, ihr Können zu vergleichen. Auch die Freude am Musizieren und Zuhören gehöre zur Konzeption dieses Wettbewerbes, so der Veranstalter. Die Jury besteht aus professionellen Musikern und Musikpädagogen, die über langjährige Erfahrung verfügen. Pandemiebedingt konnte der Wettbewerb in diesem Jahr nicht in Präsenzform stattfinden. Die Insgesamt 345 Teilnehmer mussten Videos einreichen, die von der Jury gesichtet und nach festgelegten Kriterien bewertet wurden. Zu diesen Kriterien zählten neben der künstlerischen Gestaltung, der Tonqualität und Spieltechnik auch das stilistische Verständnis. Lina Schäfer spielt seit ihrem dritten Lebensjahr Klavier. Sie und ihre Lehrerin Margarete Schurmann-Spengler (Musikschule Heppenheim) haben sich sogar in den Osterferien zur Wettbewerbsvorbereitung getroffen. Lina konnte die Jury mit einer Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart, einer Fantasie von Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie einem zeitgenössischen Stück von Tan Dun überzeugen. Die Jury bewertete ihre Leistung mit 22 Punkten und einem zweiten Preis. Insgesamt traten 31 Teilnehmer in dieser Altersstufe beim Wettbewerb an.

Ihre Schwester Yuki Schäfer spielt seit ihrem sechsten Lebensjahr Violine und wird derzeit von Clara Briggmann an der Musikschule Heppenheim unterrichtet. Ihr Wettbewerbsprogramm bestand aus einem Präludium von Johann Sebastian Bach, den rumänischen Volkstänzen von Bela Bartok sowie einer Caprice von Fritz Kreisler. Die Jury bewertete Yukis Beitrag mit 27 Punkten und einem hervorragenden ersten Preis.

Linas und Yukis Lehrerinnen, der Musikschulleiter Thomas Markowic sowie natürlich die Eltern sind mächtig stolz auf die Leistung der Geschwister und gratulierten herzlich. red

